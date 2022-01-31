Під Запоріжжям на Мамай-Горі археологи виявили череп віком 7000 років (фото)
На Мамай-Горі над Дніпром у Запорізькій області археологи виявили людський череп віком майже 7 тисяч років.
Про це повідомляє Інна Потєхіна - співробітниця Інституту археології НАН України та Національного університету "Києво-Могилянська академія".
За словами Потєхіна, великий неолітичний некрополь археологи знайшли ще в 2020 році. Останки розчистять, після чого їх відправлять на подальше вивчення.
"Ще трохи розчищення, і вже буде видно реальні риси обличчя далекого предка, широке обличчя з похилим чолом, низькі прямокутні орбіти, мужні обриси нижньої щелепи", - зазначила експерт.
Археологи виявили череп віком 7000 років (фото: facebook.com/inna.potekhina.9)
Крім того, вчені зроблять аналіз ДНК, і тоді вже зможуть більше розповісти про життя людини, якій належить череп, і її походження.
Нагадаємо, археологи виявили стародавній череп, якому близько 2000 років. При цьому на ньому були сліди хірургічної операції. Вчені вважають, що чоловік був воїном і отримав рану в бою.
Ймовірно, стародавні перуанські хірурги зробили операцію з імплантації. Чоловікові вставили в череп металеву пластину і зв'язали зламані кістки.
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