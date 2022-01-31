Під Запоріжжям на Мамай-Горі археологи виявили череп віком 7000 років (фото)

На Мамай-Горі над Дніпром у Запорізькій області археологи виявили людський череп віком майже 7 тисяч років.

Про це повідомляє Інна Потєхіна - співробітниця Інституту археології НАН України та Національного університету "Києво-Могилянська академія".

За словами Потєхіна, великий неолітичний некрополь археологи знайшли ще в 2020 році. Останки розчистять, після чого їх відправлять на подальше вивчення.

"Ще трохи розчищення, і вже буде видно реальні риси обличчя далекого предка, широке обличчя з похилим чолом, низькі прямокутні орбіти, мужні обриси нижньої щелепи", - зазначила експерт.

Археологи виявили череп віком 7000 років (фото: facebook.com/inna.potekhina.9)

Крім того, вчені зроблять аналіз ДНК, і тоді вже зможуть більше розповісти про життя людини, якій належить череп, і її походження.