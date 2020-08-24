Под Запорожьем люди наблюдают уникальное явление: зацвела сирень

Под Запорожьем зацвела сирень (фото: pixabay.com)

Под Запорожьем в одном из дворов зацвела сирень

В Запорожской области в городе Пологи зацвела сирень. Кустарник порадовал своим цветением хозяев одного из частных домов. Аномальное явление заметили местные жители и сообщили о нем в социальных сетях.

Об этом сообщает местное издание zp-inform и публикует фото растения.

Как сказано в сообщении, аномальное цветение сирени можно объяснить изменением климата. Ведь это растение родом из Персии, где куст цветет два раза – весной и летом.

Под Запорожьем зацвела сирень (фото: zp-inform.com.ua)

Напомним, что сирень — это род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые. Род включает около тридцати видов, распространённых в диком состоянии в Юго-Восточной Европе и в Азии, преимущественно в Китае. Единого мнения о классификации рода Syringa пока не существует. По данным различных источников, род включает от 22 до 36 видов.

Напомним, что экологи связывают цветение растений не в свой сезон с глобальным потеплением и изменениями климата.

Как мы ранее писали, в Карпатах за сезон 2019-2020 не взошло ни единой лавины. Метеорологи считают это аномальным явлением.