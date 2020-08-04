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В Карпатах за сезон не взошло ни единой лавины и это аномалия, - метеорологи

Карпаты, Вторник 04 августа 2020 16:59
В Карпатах за сезон не взошло ни единой лавины и это аномалия, - метеорологи
Фото: лавина (daynews.com.ua)
Автор: Максим Зайченко

Зимний сезон в украинских горах был теплым, малоснежным и кратковременным

В Карпатах за сезон 2019-2020 не взошло ни единой лавины. Метеорологи считают это аномальным явлением.

Об этом говорится в отчете, размещенном на Facebook-странице снеголавинной ситуации в украинских Карпатах.

Как отмечается, минувший сезон в Карпатах был аномальным по всем параметрам.

"В Карпатах снеголавинный сезон 2019-2020 года был аномальным за весь период наблюдений по всем параметрам: как по высоте снежного покрова, так и по температурному режиму, осадкам и другим параметрам. В течение снеголавинного сезона не зафиксировано восхождения ни одной лавины", - говорится в сообщении.

В отчете метеорологов говорится, что зимний сезон в украинских горах был теплым, малоснежным и кратковременным.

Кроме малоснежной зимы, причиной отсутствия лавин называют зарастание склонов гор кустарниковыми растениями, а также отсутствие значительных метелей и оттепелей.

В Карпатах за сезон не взошло ни единой лавины и это аномалия, - метеорологиВ Карпатах за сезон не взошло ни единой лавины и это аномалия, - метеорологи

Также за весь сезон синоптики ни разу не объявляли IV и V уровня снеголавинной опасности, что бывает редко.

Ранее РБК-Украина писало, что туристов в Карпатах просят заполнять онлайн-форму до похода в горы.

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