В Мелитополе Запорожской области фермеры хвастаются необычайно крупными плодами лимонных деревьев. Цитрусовые весят в среднем 700-900 грамм и это – не предел. Гигантские лимоны предлагают на Таврической торговой площадке за приличную стоимость. Детали рассказывает местное издание "РИА-Мелитополь".

Как говорят продавцы, вкус у цитрусовых из-за сорта тоже немного отличается, кожица более толстая. Выращены они в частной теплице, расположенной в поселке Мирном Мелитопольского района. Каждый из цитрусовых затягивает на 500-800 граммов.

Высокую цену на цитрусовые продавец объясняет необыкновенным вкусом лимонов и особой пользой для здоровья.

Под Запорожьем фермеры выращивают гигантские лимоны (фото: РИА-Мелитополь)

Вырастить необычные лимоны можно и самостоятельно. Тем, кто заинтересовался лимонами-великанами, предлагали приобрести и саженец лимонного дерева. Реализаторы назвали такое вложение "работой на перспективу", ведь сами лимоны очень полезны, а такие еще и удивляют своим видом.

Напомним, что с начала грибного сезона на Закарпатье уже нашли гриб-гигант. Фото "рекордсмена" опубликованы в нашей статье.

Также мы писали, что диетологи объяснили пользу лимона для организма, красоты и долголетия. Он содержит антиоксиданты, помогает снизить артериальное давление, предотвратить появление камней в почках, уменьшить количество ЛПНП в крови, сохранить здоровье десен и уменьшить признаки старения.