У Мелітополі Запорізької області фермери хваляться надзвичайно великими плодами лимонних дерев. Цитрусові важать в середньому 700-900 грам і це – не межа. Гігантські лимони пропонують на Таврійському торговому майданчику за пристойну вартість. Деталі розповідає місцеве видання "РИА-Мелитополь".

Як кажуть продавці, смак цитрусових через сорт теж трохи відрізняється, більш товста шкірка. Вирощені вони у приватній теплиці, розташованій в селищі Мирне Мелітопольського району. Кожен з цитрусових затягує на 500-800 грамів.

Високу ціну на цитрусові продавець пояснює незвичайним смаком лимонів і особливою користю для здоров'я.

Під Запоріжжям фермери вирощують гігантські лимони (фото: РИА-Мелітополь)

Виростити незвичайні лимони можна і самостійно. Тим, хто зацікавився лимонами-велетнями, пропонували придбати саджанець лимонного дерева. Реалізатори назвали таке вкладення "роботою на перспективу", адже самі лимони дуже корисні, а такі ще і дивують своїм виглядом.

Нагадаємо, що з початку грибного сезону на Закарпатті вже знайшли гриб-гігант. Фото "рекордсмена" опубліковані в нашій статті.

Також ми писали, що дієтологи пояснили користь лимона для організму, краси та довголіття. Він містить антиоксиданти, допомагає знизити артеріальний тиск, запобігти появі каменів у нирках, зменшити кількість ЛПНЩ в крові, зберегти здоров'я ясен і зменшити ознаки старіння.