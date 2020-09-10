ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Закарпатье стартанул грибной сезон: люди уже нашли гиганта (фото)

Четверг 10 сентября 2020 15:26
На Закарпатье стартанул грибной сезон: люди уже нашли гиганта (фото)
На Закарпатье начался "грибной бум" (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

На Закарпатье начался грибной сезон

Пришла осень и на Закарпатье уже стартовал "грибной бум". Люди начали находить настоящих гигантов, вес которых достигает килограмма. Местная жительница похвасталась большой находкой. Ей посчастливилось сорвать гриб весом в 700 граммов.

"Вот такие красавцы появляются в Сваляве, Закарпатье. Вес грибочка 700 грамм", - написала Лидия Гуйван на своей страничке в Facebook.

Отметим, что на снимке изображен белый гриб, который едва помещается в руке. Украинцы в комментариях восхищаются гигантом и жалеют, что не во всех лесах можно найти такой "улов".

Отметим, что обычно вес белого гриба составляет максимум 200 граммов. Эта находка женщины тянет на рекорд.

Кстати, в июне мальчик на Закарпатье нашел гигантский белый гриб, хотя был не сезон.

На Закарпатье стартанул грибной сезон: люди уже нашли гиганта (фото)

На Закарпатье нашли гигантский белый гриб (фото: Лидия Гуйван/Facebook)

Как мы ранее писали, диетолог Ева Шишова рассказала о полезных свойствах разных грибов и предостерегла от нежелательных последствий их употребления.

Читайте также, назван самый оптимальный сезон для отдыха в Карпатах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь грибы
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь