На Закарпатье стартанул грибной сезон: люди уже нашли гиганта (фото)

На Закарпатье начался "грибной бум" (фото: pixabay.com)

На Закарпатье начался грибной сезон

Пришла осень и на Закарпатье уже стартовал "грибной бум". Люди начали находить настоящих гигантов, вес которых достигает килограмма. Местная жительница похвасталась большой находкой. Ей посчастливилось сорвать гриб весом в 700 граммов.

"Вот такие красавцы появляются в Сваляве, Закарпатье. Вес грибочка 700 грамм", - написала Лидия Гуйван на своей страничке в Facebook.

Отметим, что на снимке изображен белый гриб, который едва помещается в руке. Украинцы в комментариях восхищаются гигантом и жалеют, что не во всех лесах можно найти такой "улов".

Отметим, что обычно вес белого гриба составляет максимум 200 граммов. Эта находка женщины тянет на рекорд.

Кстати, в июне мальчик на Закарпатье нашел гигантский белый гриб, хотя был не сезон.

На Закарпатье нашли гигантский белый гриб (фото: Лидия Гуйван/Facebook)

Как мы ранее писали, диетолог Ева Шишова рассказала о полезных свойствах разных грибов и предостерегла от нежелательных последствий их употребления.

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