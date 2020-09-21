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Под Запорожьем фермеры выращивают гигантские лимоны (фото)

Мелитополь, Запорожская область, Понедельник 21 сентября 2020 18:01
Под Запорожьем фермеры выращивают гигантские лимоны (фото)
Лимоны (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Styler

Фермеры из Мелитополя даже готовы поделиться саженцами

В Мелитополе Запорожской области фермеры хвастаются необычайно крупными плодами лимонных деревьев. Цитрусовые весят в среднем 700-900 грамм и это – не предел. Гигантские лимоны предлагают на Таврической торговой площадке за приличную стоимость. Детали рассказывает местное издание "РИА-Мелитополь".

Как говорят продавцы, вкус у цитрусовых из-за сорта тоже немного отличается, кожица более толстая. Выращены они в частной теплице, расположенной в поселке Мирном Мелитопольского района. Каждый из цитрусовых затягивает на 500-800 граммов.

Высокую цену на цитрусовые продавец объясняет необыкновенным вкусом лимонов и особой пользой для здоровья.

Под Запорожьем фермеры выращивают гигантские лимоны (фото)

Под Запорожьем фермеры выращивают гигантские лимоны (фото)

Под Запорожьем фермеры выращивают гигантские лимоны (фото)

Под Запорожьем фермеры выращивают гигантские лимоны (фото: РИА-Мелитополь)

Вырастить необычные лимоны можно и самостоятельно. Тем, кто заинтересовался лимонами-великанами, предлагали приобрести и саженец лимонного дерева. Реализаторы назвали такое вложение "работой на перспективу", ведь сами лимоны очень полезны, а такие еще и удивляют своим видом.

Напомним, что с начала грибного сезона на Закарпатье уже нашли гриб-гигант. Фото "рекордсмена" опубликованы в нашей статье.

Также мы писали, что диетологи объяснили пользу лимона для организма, красоты и долголетия. Он содержит антиоксиданты, помогает снизить артериальное давление, предотвратить появление камней в почках, уменьшить количество ЛПНП в крови, сохранить здоровье десен и уменьшить признаки старения.

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Новости Украины Жизнь Мелитопольпродуктылимоны
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