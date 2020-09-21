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Під Запоріжжям фермери вирощують гігантські лимони (фото)

Мелітополь, Запорізька область, Понеділок 21 вересня 2020 18:01
Під Запоріжжям фермери вирощують гігантські лимони (фото)
Лимони (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Styler

Фермери з Мелітополя навіть готові поділитися саджанцями

У Мелітополі Запорізької області фермери хваляться надзвичайно великими плодами лимонних дерев. Цитрусові важать в середньому 700-900 грам і це – не межа. Гігантські лимони пропонують на Таврійському торговому майданчику за пристойну вартість. Деталі розповідає місцеве видання "РИА-Мелитополь".

Як кажуть продавці, смак цитрусових через сорт теж трохи відрізняється, більш товста шкірка. Вирощені вони у приватній теплиці, розташованій в селищі Мирне Мелітопольського району. Кожен з цитрусових затягує на 500-800 грамів.

Високу ціну на цитрусові продавець пояснює незвичайним смаком лимонів і особливою користю для здоров'я.

Під Запоріжжям фермери вирощують гігантські лимони (фото)

Під Запоріжжям фермери вирощують гігантські лимони (фото)

Під Запоріжжям фермери вирощують гігантські лимони (фото)

Під Запоріжжям фермери вирощують гігантські лимони (фото: РИА-Мелітополь)

Виростити незвичайні лимони можна і самостійно. Тим, хто зацікавився лимонами-велетнями, пропонували придбати саджанець лимонного дерева. Реалізатори назвали таке вкладення "роботою на перспективу", адже самі лимони дуже корисні, а такі ще і дивують своїм виглядом.

Нагадаємо, що з початку грибного сезону на Закарпатті вже знайшли гриб-гігант. Фото "рекордсмена" опубліковані в нашій статті.

Також ми писали, що дієтологи пояснили користь лимона для організму, краси та довголіття. Він містить антиоксиданти, допомагає знизити артеріальний тиск, запобігти появі каменів у нирках, зменшити кількість ЛПНЩ в крові, зберегти здоров'я ясен і зменшити ознаки старіння.

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