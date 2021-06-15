Под Запорожьем в детсаду разгорелся скандал: воспитатель ударила ребенка

Отец мальчика рассказал, что ребенок сразу не признавался в чем дело, но по утрам отказывался идти в сад.

В конце концов родители выяснили, что случилось. Мальчик рассказал, что воспитатель его ударила. Инцидент произошел 11 июня.

Родители сразу позвонили воспитателю и спросили, почему он себе такое позволяет.

Ответ педагога поверг в шок. Оказывается, ребенок сквернословил на площадке, после чего она ударила его по губам. Сотрудник детсада считает, что все сделала правильно.

Журналисты направили официальный запрос в управление образования. Потом отец снова вышел на связь с изданием и сообщил, что администрация детсада извинилась перед родителями и начала служебное расследование.