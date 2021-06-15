Під Запоріжжям у дитсадку розгорівся скандал: вихователь вдарила дитину

Батько хлопчика розповів, що дитина відразу не зізнавався в чому справа, але вранці відмовлявся йти в сад.

Зрештою батьки з'ясували, що сталося. Хлопчик розповів, що вихователь його вдарила. Інцидент стався 11 червня.

Батьки відразу подзвонили вихователю і запитали, чому він собі таке дозволяє.

Відповідь педагога шокувала. Виявляється, дитина лихословив на майданчику, після чого вона вдарила його по губах. Співробітник дитсадка вважає, що все зробила правильно.

Журналісти направили офіційний запит в управління освіти. Потім батько знову вийшов на зв'язок з виданням і повідомив, що адміністрація дитсадка вибачилася перед батьками і почала службове розслідування.