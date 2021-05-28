В садах и школах Херсона обнаружили тараканов, плесень и мышей: видео повергает в шок

В детских садах и школах Херсона провели проверку и обнаружили вопиющие нарушения. В кухнях и столовых царит жуткая антисанитария. В пищеблоках овощи покрыты плесенью, бегают тараканы и обнаружен помет мышей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий Максим Несмиянов и опубликовал шокирующие видео.

В частности речь идет о школах №38, которая находится в Зеленовке, и в СШ№ 4 в Херсоне (микрорайон Северный).

“Знакомьтесь – это возможно будущая кухня детского лагеря при школе №4 в Херсоне. Интересный город! Что удивило? Нашли помет от мышей в школе №38 (Зеленовка), окна не везде есть на кухнях, плесень и т. д. Дорогие херсонские чиновники, вы в своей любви к деньгам губите все живое!" - написал Несмиянов под видео.

В пищеблоках Херсона царит антисанитария

Немного позже Несмиянов показал на своей странице в соцсети видео из кухни в одной из школ.

"Школа № 33 в Херсоне. Я думаю на видео без комментариев все понятно. Это была последняя кухня, где мы нашли персонал, далее по решению руководителя компании сотрудники покинули цеха в школах", - написал он под роликом.

На видео можно увидеть, что окна в кухне затянуты пленкой вместо стекла. Зимой здесь безумный холод. Тут живут на подоконниках муравьи.

В комментариях люди попросили ведущего проинспектировать и другие города Украины на предмет нарушений на кухнях школьных и дошкольных учреждений.