В садах и школах Херсона обнаружили тараканов, плесень и мышей: видео повергает в шок
В детских садах и школах Херсона провели проверку и обнаружили вопиющие нарушения. В кухнях и столовых царит жуткая антисанитария. В пищеблоках овощи покрыты плесенью, бегают тараканы и обнаружен помет мышей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий Максим Несмиянов и опубликовал шокирующие видео.
В частности речь идет о школах №38, которая находится в Зеленовке, и в СШ№ 4 в Херсоне (микрорайон Северный).
“Знакомьтесь – это возможно будущая кухня детского лагеря при школе №4 в Херсоне. Интересный город! Что удивило? Нашли помет от мышей в школе №38 (Зеленовка), окна не везде есть на кухнях, плесень и т. д. Дорогие херсонские чиновники, вы в своей любви к деньгам губите все живое!" - написал Несмиянов под видео.
В пищеблоках Херсона царит антисанитария
Немного позже Несмиянов показал на своей странице в соцсети видео из кухни в одной из школ.
"Школа № 33 в Херсоне. Я думаю на видео без комментариев все понятно. Это была последняя кухня, где мы нашли персонал, далее по решению руководителя компании сотрудники покинули цеха в школах", - написал он под роликом.
На видео можно увидеть, что окна в кухне затянуты пленкой вместо стекла. Зимой здесь безумный холод. Тут живут на подоконниках муравьи.
В комментариях люди попросили ведущего проинспектировать и другие города Украины на предмет нарушений на кухнях школьных и дошкольных учреждений.
- Я би дуже хотіла, щоб у наших посадовців були такі само вікна, підвіконня, дірки з заліпленою клейонкою. От щоб вони з ранку до вечора сиділи в таких замизганних кабінетах, на розшатанних стільцях і відчули, як то воно - працювати в такій красоті. Гади смердючі. Не вистачає слів.
- В голову приходят одни маты! Блин, ну как же так?
- Это кошмар, беспредел, пора реально знать этих людей, которые ничего не делают для нормального состояния столовок, попросту говоря воруют, наживаются. И еще, конечно, с нашего молчаливого согласия.
- Приедете в Чернигов! Уж очень хочется посмотреть, реально, что происходит в наших столовых !
Напомним, что в школах Николаева разразился скандал, детям подсовывали заплесневелые продукты.