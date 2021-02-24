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5-летнюю девочку высадили из автобуса на пустой остановке в холод: спасла соседка-школьница

Автор: Светлана Мащенко

В Запорожской области случился вопиющий инцидент. Пятилетнюю девочку высадили из школьного автобуса на пустой остановке, и там она вынуждена была находиться почти час, пока ее не забрала соседка-школьница.

Об этом пишет местное издание mv.org.ua

Сообщается, что инцидент случился в селе Тамбовка Мелитопольского района, где живет девочка. В садик тамбовские дети ходят в соседнюю Семеновку. И каждое утро добираются туда на школьном автобусе, вечером всех развозят по домам.

Обычно на остановке детей забирают родители, но в этот раз за девочкой не пришли. Тем не менее воспитатель приняла решение высадить девочку, и автобус поехал дальше.

Позже выяснилось, что родители не встретили девочку лишь потому, что не получили от воспитателя сообщения, что садик закрывают в этот день раньше.

В отделе образования Семеновской ОТГ сообщили журналистам, что воспитатели пытались дозвониться до родителей девочки, но те на звонки не отвечали.

Кроме того в ОТГ заявили, что в этот день ГСЧС предупредило об ухудшении погодных условий, а в Тамбовке есть пригорок, который в таких условиях становится непроездным. Поэтому водителю автобуса нельзя было медлить, чтобы успеть отвезти других детей, не застряв в дороге.

В районном управлении образования подчеркивают, что до публикации о конфликте не знали. Но в такой ситуации воспитатели обязаны передать ребенка из рук в руки. Так что оставлять девочку на остановке ни в коем случае нельзя было.

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Новости Украины маршруткашкольник
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