5-річну дівчинку висадили з автобуса на порожній зупинці в холод: врятувала сусідка-школярка

Повідомляється, що інцидент стався в селі Тамбовка Мелітопольського району, де живе дівчинка. В садок тамбовські діти ходять в сусідню Семенівку. І щоранку добираються туди на шкільному автобусі, ввечері всіх розвозять по домівках.

Зазвичай на зупинці дітей забирають батьки, але в цей раз за дівчинкою не прийшли. Тим не менш вихователь прийняла рішення висадити дівчинку, і автобус поїхав далі.

Пізніше з'ясувалося, що батьки не зустріли дівчинку лише тому, що не отримали від вихователя повідомлення, що садок закривають в цей день раніше.

У відділі освіти Семенівської ОТГ повідомили журналістам, що вихователі намагалися додзвонитися до батьків дівчинки, але ті на дзвінки не відповідали.

Крім того в ОТГ заявили, що в цей день ДСНС попередило про погіршення погодних умов, а Тамбовці є пагорб, який в таких умовах стає непроїзним. Тому водієві автобуса не можна було зволікати, щоб встигнути відвезти інших дітей, не застрягши у дорозі.

В районному управлінні освіти наголошують, що до публікації про конфлікт не знали. Але в такій ситуації вихователі зобов'язані передати дитину з рук у руки. Так що залишати дівчинку на зупинці ні в якому разі не можна було.