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В Запорожье жестоко подрались девочки-подростки: мальчики снимали на видео

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 08:24
В Запорожье жестоко подрались девочки-подростки: мальчики снимали на видео
Драка девочек (Коллаж РБК-Украина)

Девочки ругались матом и били друг друга ногами

В Запорожье в парке "Дубовка" жестоко подрались девочки-тинейджеры. Они ругались матом, били друг друга ногами, хватали за волосы, а их сверстники-мальчики все это снимали на камеры мобильных телефонов, вместо того, чтобы помочь. Видео опубликовано на Telegram-канале "Это Запорожье".

Причину такого поведения школьниц не сообщают. Возможно, они были под действием алкоголя и наркотиков.

Видео: Драка девочек (YouTube/Actual News)

В комментариях украинцы высказали негодование таким поведением девочек, так как они будущие матери и так вести себя недопустимо.

  • Это будущие матери. Каких детей они способны воспитать? И это будущее Украины. А у нас все меняют министров образования. культуры, молодежи и спорта. Вот оно будущее нашей страны.
  • Милые девушки! Берегите здоровье... придерживайтесь принципа - "дай дорогу дураку".
  • Виноваты не девчонки, а эти сцы...ы, которые снимают это, когда две против одной! И они ничего не сделали, чтобы это сразу же остановить! Малолетние моральные уроды!!!!
  • Д*билок в колонию!.

В Запорожье жестоко подрались девочки-подростки: мальчики снимали на видеоВ Запорожье жестоко подрались девочки-подростки: мальчики снимали на видеоСкриншот комментариев (YouTube)

Как мы ранее писали, киевского школьника, который издевался над другим, наказали за буллинг и назначили наказание в виде года условно, а родителям придется выплатить штраф 100 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в Киеве в школе произошел скандал из-за погибшего ученика.

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