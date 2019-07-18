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Нанес 17 ударов кулаками: в киевской школе ученик поплатился за травлю огромным штрафом

STYLERЖизнь    18.07.2019 - 15:32
Нанес 17 ударов кулаками: в киевской школе ученик поплатился за травлю огромным штрафом
Коллаж (РБК-Украина)

Нападавший школьник признал свою вину

В киевской школе ученика, который издевался над другим, наказали за буллинг. Ему назначили наказание в виде года условно, а родителям придется выплатить штраф пострадавшему ребенку в размере 100 тысяч гривен.

Ссора и конфликт между мальчиками произошли в январе 2019 года, но решение суда стало известно только на днях. Об этом сообщается в реестре судебных решений. Там же отмечается, что драка между детьми произошла на спортивном стадионе, обидчик нанес другому школьнику 17 ударов кулаками. В результате у пострадавшего ученика травмы средней степени тяжести. По состоянию здоровья ребенок не присутствовал на уроках в школе три недели.

Нанес 17 ударов кулаками: в киевской школе ученик поплатился за травлю огромным штрафомИллюстративное фото (Павло Петренко Facebook)

Нападавший подросток полностью признал, что виноват, но суд постановил наказать его годом лишения свободы условно, а его родителей обязал выплатить пострадавшему ребенку моральную компенсацию в размере 100 тысяч гривен.

Напомним, что зимой 2019 года в силу вступил Закон о противодействию буллингу в школах. С этого момента  любое моральное и физическое насилие одного школьника в отношении другого будет наказываться в соответствии с законом. За последние шесть месяцев суды удовлетворили несколько исков по поводу буллинга.

Как ранее мы писали, многодетная мать, Ольга Подусова, которая усыновила 11 детей с проблемами здоровья, жалуется, что им грозит серьезная опасность. 

Мы писали, что в киевской школе произошел скандал из-за погибшего ученика. Близкие школьника считают, что он погиб из-за жуткого давления в школе.

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