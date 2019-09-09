У Запоріжжі жорстоко побилися дівчата-підлітки: хлопці знімали на відео

Дівчатка лаялись матом і били одна одну ногами
У Запоріжжі в парку "Дубовка" жорстоко побилися дівчатка-підлітки. Вони лаялися матом, били одна одну ногами, хапали за волосся, а їх однолітки-хлопці все це знімали на камери мобільних телефонів, замість того, щоб допомогти. Відео опубліковане на Telegram-каналі "Це Запоріжжя".
Причину такої поведінки школярок не повідомляють. Можливо, вони були під дією алкоголю чи наркотиків.
Відео: Бійка дівчаток (YouTube/Actual News)
В коментарях українці висловили обурення такою поведінкою дівчат, адже вони майбутні матері і так вести себе неприпустимо.
Скріншот коментарів (YouTube)
Як ми раніше писали, київського школяра, який знущався над іншим, покарали за буллінг і призначили покарання у вигляді роки умовно, а батькам доведеться сплатити штраф 100 тисяч гривень.
Також ми писали про те, що в Києві у школі стався скандал через загиблого учня.