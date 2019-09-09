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У Запоріжжі жорстоко побилися дівчата-підлітки: хлопці знімали на відео

STYLERЖиття    09.09.2019 - 08:24
У Запоріжжі жорстоко побилися дівчата-підлітки: хлопці знімали на відео
Бійка дівчаток (Колаж РБК-Україна)

Дівчатка лаялись матом і били одна одну ногами

У Запоріжжі в парку "Дубовка" жорстоко побилися дівчатка-підлітки. Вони лаялися матом, били одна одну ногами, хапали за волосся, а їх однолітки-хлопці все це знімали на камери мобільних телефонів, замість того, щоб допомогти. Відео опубліковане на Telegram-каналі "Це Запоріжжя".

Причину такої поведінки школярок не повідомляють. Можливо, вони були під дією алкоголю чи наркотиків.

Відео: Бійка дівчаток (YouTube/Actual News)

В коментарях українці висловили обурення такою поведінкою дівчат, адже вони майбутні матері і так вести себе неприпустимо.

  • Це майбутні матері. Яких дітей вони здатні виховати? І це майбутнє України. А у нас все міняють міністрів освіти, культури, молоді і спорту. Ось воно, майбутнє нашої країни.
  • Милі дівчата! Бережіть здоров'я... дотримуйтеся принципу - "дай дорогу дурневі".
  • Винні не дівчата, а ці сци...и, які знімають це, коли два проти одного! І вони нічого не зробили, щоб це відразу ж зупинити! Малолітні моральні уроди!!!!
  • Д*білок в колонію!.

У Запоріжжі жорстоко побилися дівчата-підлітки: хлопці знімали на відеоУ Запоріжжі жорстоко побилися дівчата-підлітки: хлопці знімали на відеоСкріншот коментарів (YouTube)

Як ми раніше писали, київського школяра, який знущався над іншим, покарали за буллінг і призначили покарання у вигляді роки умовно, а батькам доведеться сплатити штраф 100 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що в Києві у школі стався скандал через загиблого учня.

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