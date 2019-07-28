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В Запорожье на заводе произошла утечка химикатов: в сети переполох


На ЗТМК Фирташа произошла авария

В Запорожье на титано-магниевом комбинате случилось ЧП - 28 июля на заводе произошла утечка тетрахлорида титана из-за протекания передаточного бака. Для ликвидации аварии прибыли 10 единиц основной и специальной техники ГСЧС и 45 человек личного состава, рассказали в пресс-службе спасателей.  

Сообщение о внештатной ситуации на комбинате поступило около половины одиннадцотого, и приблизительно через час авария была полностью ликвидирована.

Как заверили спасатели, вещество не вышло даже за пределы цеха, а внушительное количество спецтехники в ГСЧС решили отправить на всякий случай.

Утверждается, что опасности для жизни населения нет.

Отмечается, что спасатели в зоне поражения для осаждения паров создали водяную завесу с помощью насадок-распылителей и одновременно привели в готовность оборудования для подачи пены. Работники комбината для ликвидации течи из бака перекрыли вентиль и установили бандаж. Затем химвещество перекачали в другую цистерну.

Для мероприятий по ликвидации ЧП временно перекрывали движение транспорта для подвоза воды и для кареты "скорой помощи". Также задействовали 4 экипажа патрульной полиции.

На Запорожском титано-магниевом комбинате случилось ЧП (Фото: instagram.com/its_zp)

"Благодаря оперативным действиям спасателей испарения химических веществ не вышли за пределы цеха. Опасности для жизни и здоровья граждан нет. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении ГСЧС в Запорожской области.

ООО "ЗТМК" принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу.

Тетрахлорид титана очень токсичный и вызывает ожоги и бронхит. Если вдохнуть парами этого химиката у человека поражаются слизистые оболочки рта и верхних дыхательных путей. 

Запорожский титано-магниевый комбинат (Фото: ztmc.zp.ua)

Нужно сказать, что после сообщения об аварии на комбинате в запорожском паблике its_zp пользователи сети всерьез обеспокоились возможными негативными последствиями. Некоторые юзеры на этом фоне даже вспоминают уроки Чернобыльской катастрофы, когда советская власть после взрыва заявляла об отсутствии угрозы для населения.

  • Так же и по Чернобыль говорили в начале;
  • Чернобыль 2 сезон подкатил;
  • Также говорили, когда взорвался Чернобыль! Все под контролем;
  • А кто правду скажет, есть утечка или угроза, в Чернобыле угрозы не было тоже...
  • Про Чорнобыль тоже говорили все нормально сначала ....

Скрин комментариев

Как сообщалось, ранее в июле на меткомбинате "Азовсталь" в Мариуполе случился крупный пожар - на новом миксере конвертерного цехе вылилось 2 тысячи тонн растопленного чугуна. В сети показали впечатляющее видео тушения огня.

Напомним, весной 2018 года в Мариуполе на четвертом доменной печи металлургического комбината "Азовсталь" в результате отравления газом погибли 2 человека.

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