Настоящий ад: в Мариуполе на "Азовстали" произошло крупное ЧП (видео)

На заводе "Азовсталь" прогорел миксер и растопленный чугун вылился в цех
На меткомбинате "Азовсталь" в Мариуполе случился крупный пожар - на новом миксере конвертерного цехе вылилось 2 тысячи тонн растопленного чугуна. ЧП произошло еще 12 июля, и не смотря на вероятность серьезной опасности для окружающей среды в результате инцидента не получило широкой огласки. Видео тушения огня сняли очевидцы, после чего ролик 14 июля был опубликован в сети.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Жидкий чугун вылился из миксера на технологическую площадку во время дневной смены, сообщает местное издание mrpl.city.
Сразу после возникновения пожара на завод вызвали спасателей и пожарных ГСЧС. Также тушить пламя активно помогали сотрудники компании.
Пожар на заводе "Азовсталь" в Мариуполе (Фото: скріншот)
"А вы говорите Чернобыль!... Маленькие муравьи в горящем металле, это люди, забрасывающие огнеупорами потоки чугуна", - подписал кадры мариупольский политик Максим Бородин.
Пожар на заводе "Азовсталь" в Мариуполе (Видео: facebook.com/maximborodinvybor)
После ликвидации пожара и последствий инцидента на заводе заверили, что прогар миксера не окажет негативное влияние на окружающую среду.
Выяснением ситуации и причины ЧП занимается комиссия меткомбината.
Пользователи сети активно комментируют пожар на заводе. Юрист Клим Братковский на своей странице в Facebook удивляется, почему про инцидент говорится так мало, что он даже мог пройти незамеченным.
"Володимир Зеленський, главное промолчать. Если бы не видео, мы бы и не узнали об аварии", - написал он.
Скрин: facebook.com/klimetin
Также в интернете отмечают высокую опасность работы на подобных заводах при маленькой зарплате, называют мелаллургов настоящими героями.
Скрин комментариев
Как сообщалось, около месяца назад на меткомбинате "Азовсталь" в рамках модернизации доменного производства на капитальный ремонт остановлена доменная печь №6.
Напомним, весной 2018 года в Мариуполе на четвертом доменной печи металлургического комбината "Азовсталь" в результате отравления газом погибли 2 человека.