Настоящий ад: в Мариуполе на "Азовстали" произошло крупное ЧП (видео)

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе случился пожар (Фото: коллаж РБК-Украина)

На заводе "Азовсталь" прогорел миксер и растопленный чугун вылился в цех

На меткомбинате "Азовсталь" в Мариуполе случился крупный пожар - на новом миксере конвертерного цехе вылилось 2 тысячи тонн растопленного чугуна. ЧП произошло еще 12 июля, и не смотря на вероятность серьезной опасности для окружающей среды в результате инцидента не получило широкой огласки. Видео тушения огня сняли очевидцы, после чего ролик 14 июля был опубликован в сети.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Жидкий чугун вылился из миксера на технологическую площадку во время дневной смены, сообщает местное издание mrpl.city.

Сразу после возникновения пожара на завод вызвали спасателей и пожарных ГСЧС. Также тушить пламя активно помогали сотрудники компании.

Пожар на заводе "Азовсталь" в Мариуполе (Фото: скріншот)

"А вы говорите Чернобыль!... Маленькие муравьи в горящем металле, это люди, забрасывающие огнеупорами потоки чугуна", - подписал кадры мариупольский политик Максим Бородин.

Пожар на заводе "Азовсталь" в Мариуполе (Видео: facebook.com/maximborodinvybor)

После ликвидации пожара и последствий инцидента на заводе заверили, что прогар миксера не окажет негативное влияние на окружающую среду.

Выяснением ситуации и причины ЧП занимается комиссия меткомбината.

Пользователи сети активно комментируют пожар на заводе. Юрист Клим Братковский на своей странице в Facebook удивляется, почему про инцидент говорится так мало, что он даже мог пройти незамеченным.

"Володимир Зеленський, главное промолчать. Если бы не видео, мы бы и не узнали об аварии", - написал он.

Скрин: facebook.com/klimetin

Также в интернете отмечают высокую опасность работы на подобных заводах при маленькой зарплате, называют мелаллургов настоящими героями.

И люди работают в таком аду по сути за копейки. В отличие от топ-менеджеров;

А откуда там новое оборудование? Если говорят что прошел ППР или кап ремонт это не значит, что они поставили что-то новое. Запчасти на ремонт приходят с большим опозданием. В ремонт чаще всего открыли посмотрели набили смазкой и поехали;

Нашими людьми можно гордиться. А вот Смертьинвест в очередной раз "во всей красе"...

Наши рабочие привыкли делать свою работу , люди которые проработали на заводах от 20 и более лет они знают ответственность своей работы. Плохо что зарплата у них копейки - вот в этом плане жалко их. Они дышат этими парами;

Всем тем, кто ликвидировал этот "побег чугуна" надо выплатить зарплату по 3-му тарифу. Чтоб было не обидно за труд и самопожертвование. И другим в пример;

Кинули бы это все и пусть бы знали хозяева, как ценить людей;

Мама дорогая! Я металлург. Я могу представить этот кошмар!

Да металург - это герои и трудяги, а зарплаты меньше чем у дармоедов депутатов!

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Как сообщалось, около месяца назад на меткомбинате "Азовсталь" в рамках модернизации доменного производства на капитальный ремонт остановлена доменная печь №6.

Напомним, весной 2018 года в Мариуполе на четвертом доменной печи металлургического комбината "Азовсталь" в результате отравления газом погибли 2 человека.