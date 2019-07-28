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У Запоріжжі на заводі стався витік хімікатів: в мережі переполох


На ЗТМК Фірташа сталася аварія

У Запоріжжі на титаномагнієвому комбінаті сталася НП - 28 липня на заводі стався витік тетрахлориду титану через протікання передаточного баку. Для ліквідації аварії прибули 10 одиниць основної та спеціальної техніки ДСНС і 45 чоловік особового складу, розповіли у прес-службі рятувальників.

Повідомлення про позаштатну ситуацію на комбінаті надійшло близько половини одиннадцотого, і приблизно через годину аварію було повністю ліквідовано.

Як запевнили рятувальники, речовина не вийшла навіть за межі цеху, а значну кількість спецтехніки в ДСНС вирішили відправити про всяк випадок.

Стверджується, що небезпеки для життя населення.

Зазначається, що рятувальники в зоні ураження для осадження парів створили водяну завісу за допомогою насадок-розпилювачів і одночасно привели в готовність обладнання для подачі піни. Працівники комбінату для ліквідації течі з бака перекрили вентиль і встановили бандаж. Потім хімречовину перекачали в іншу цистерну.

Для заходів по ліквідації НС тимчасово перекривали рух транспорту для підвозу води і для карети "швидкої допомоги". Також задіяли 4 екіпажу патрульної поліції.

На Запорізькому титано-магнієвому комбінаті сталася НП (Фото: instagram.com/its_zp)

"Завдяки оперативним діям рятувальників випаровування хімічних речовин не вийшли за межі цеху. Небезпеки для життя і здоров'я громадян немає. В результаті події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні ДСНС в Запорізькій області.

ТОВ "ЗТМК" належить олігарху Дмитру Фірташу.

Тетрахлорид титану дуже токсичний і викликає опіки і бронхіт. Якщо вдихнути парами цього хімікату у людини уражаються слизові оболонки рота та верхніх дихальних шляхів.

Запорізький титано-магнієвий комбінат (Фото: ztmc.zp.ua)

Треба сказати, що після повідомлення про аварію на комбінаті в запорізькому паблику its_zp користувачі мережі всерйоз стурбовані можливими негативними наслідками. Деякі юзери на цьому тлі навіть згадують уроки Чорнобильської катастрофи, коли радянська влада після вибуху заявляла про відсутність загрози для населення.

  • Так само і про Чорнобиль говорили на початку;
  • Чорнобиль 2 сезон підкотив;
  • Так само говорили, коли вибухнув Чорнобиль! Все під контролем;
  • А хто правду скаже, є витік або загроза, в Чорнобилі загрози не було теж...
  • Про Чорнобиль теж говорили все нормально спочатку ....

Скрін коментарів

Як повідомлялося, раніше в липні на меткомбінаті "Азовсталь" у Маріуполі сталася пожежа - на новому міксері конвертерного цеху вилилося 2 тисячі тонн розтопленого чавуну. У мережі показали вражаюче відео гасіння вогню.

Нагадаємо, навесні 2018 року в Маріуполі на четвертому доменної печі металургійного комбінату "Азовсталь" в результаті отруєння газом загинули 2 людини.

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