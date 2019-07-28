У Запоріжжі на заводі стався витік хімікатів: в мережі переполох

У Запоріжжі на титаномагнієвому комбінаті сталася НП - 28 липня на заводі стався витік тетрахлориду титану через протікання передаточного баку. Для ліквідації аварії прибули 10 одиниць основної та спеціальної техніки ДСНС і 45 чоловік особового складу, розповіли у прес-службі рятувальників.

Повідомлення про позаштатну ситуацію на комбінаті надійшло близько половини одиннадцотого, і приблизно через годину аварію було повністю ліквідовано.

Як запевнили рятувальники, речовина не вийшла навіть за межі цеху, а значну кількість спецтехніки в ДСНС вирішили відправити про всяк випадок.

Стверджується, що небезпеки для життя населення.

Зазначається, що рятувальники в зоні ураження для осадження парів створили водяну завісу за допомогою насадок-розпилювачів і одночасно привели в готовність обладнання для подачі піни. Працівники комбінату для ліквідації течі з бака перекрили вентиль і встановили бандаж. Потім хімречовину перекачали в іншу цистерну.

Для заходів по ліквідації НС тимчасово перекривали рух транспорту для підвозу води і для карети "швидкої допомоги". Також задіяли 4 екіпажу патрульної поліції.

На Запорізькому титано-магнієвому комбінаті сталася НП (Фото: instagram.com/its_zp)

"Завдяки оперативним діям рятувальників випаровування хімічних речовин не вийшли за межі цеху. Небезпеки для життя і здоров'я громадян немає. В результаті події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні ДСНС в Запорізькій області.

ТОВ "ЗТМК" належить олігарху Дмитру Фірташу.

Тетрахлорид титану дуже токсичний і викликає опіки і бронхіт. Якщо вдихнути парами цього хімікату у людини уражаються слизові оболонки рота та верхніх дихальних шляхів.

Запорізький титано-магнієвий комбінат (Фото: ztmc.zp.ua)

Треба сказати, що після повідомлення про аварію на комбінаті в запорізькому паблику its_zp користувачі мережі всерйоз стурбовані можливими негативними наслідками. Деякі юзери на цьому тлі навіть згадують уроки Чорнобильської катастрофи, коли радянська влада після вибуху заявляла про відсутність загрози для населення.

Так само і про Чорнобиль говорили на початку;

Чорнобиль 2 сезон підкотив;

Так само говорили, коли вибухнув Чорнобиль! Все під контролем;

А хто правду скаже, є витік або загроза, в Чорнобилі загрози не було теж...

Про Чорнобиль теж говорили все нормально спочатку ....

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Як повідомлялося, раніше в липні на меткомбінаті "Азовсталь" у Маріуполі сталася пожежа - на новому міксері конвертерного цеху вилилося 2 тисячі тонн розтопленого чавуну. У мережі показали вражаюче відео гасіння вогню.

Нагадаємо, навесні 2018 року в Маріуполі на четвертому доменної печі металургійного комбінату "Азовсталь" в результаті отруєння газом загинули 2 людини.