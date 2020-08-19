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У Запоріжжі помітили парочку собак за кермом "Ланоса": смішне фото

Запоріжжя, Середа 19 серпня 2020 09:02
У Запоріжжі помітили парочку собак за кермом "Ланоса": смішне фото
Собаки за кермом авто здивували жителів Запоріжжя (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Запоріжжі зробили курйозне фото тварин за кермом автомобіля

У Запоріжжі помітили дивну парочку за кермом автомобіля. Дві досить великі собаки сиділи на сидінні водія і пасажира в авто марки Daewoo Lanos.

Курйозний знімок зробили місцеві жителі і виклали в мережу. Сталося це на вулиці Руставі, що в Осипенківському мікрорайоні міста, біля одного з магазинів АТБ. Про це пише subbota.ua.

Тваринам, очевидно не вперше так чекати господарів, поки ті скуповуються в супермаркеті. Більш того, очевидці сміються, що охорона в автомобіля надійна - подвійна.

У Запоріжжі помітили парочку собак за кермом &quot;Ланоса&quot;: смішне фото

Собаки чекають господарів "за кермом" авто (фото: subbota.ua)

Не смішним в цій ситуації є те, що собаки сиділи в закритому авто під яскравим сонцем. Адже всім відомий факт, що в салоні автомобіля може стати неймовірно жарко. Бажано залишати потік повітря, або закривати сонцезахисними матеріалами скла.

Раніше ми писали, що в Карпатах оленятко напав на грибника. Тварина атакувала чоловіка і проганяла з лісу.

Також повідомлялося, що в Харкові помітили аномальне нашестя лелек на міському звалищі. Відео з десятками тварин потрапило в мережу.

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