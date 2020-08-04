ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Запорожье врач-иностранец устроил стрельбу во дворе жилого дома

Запорожье, Вторник 04 августа 2020 16:03
В Запорожье врач-иностранец устроил стрельбу во дворе жилого дома
В Запорожье врач устроил стрельбу (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Врач роддома начал конфликтовать с местным жителем и начал стрелять

В Запорожье сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу во дворе жилого дома. Им оказался гражданин Грузии, который работает врачом в одном из роддомов города Запорожье.

Инцидент произошел во дворе жилого дома. Между врачом-иностранцем и местным жителем 1993 года рождения завязался конфликт. Об этом сообщает издание УНН со ссылкой на источник в национальной полиции.

Скандал между мужчинами перерос в перепалку, и гражданин Грузии достал пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону своего обидчика. В результате второй участник конфликта получил огнестрельное ранение в области груди. Его госпитализировали в местную больницу.

Гражданина Грузии задержали и объявили ему подозрение в ранении другого человека из огнестрельного оружия. Начато досудебное расследование по подозрению в покушении на убийство. Следователи устанавливают все обстоятельства конфликта и опрашивают свидетелей. Что именно стало причиной ссоры двух мужчин на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепропетровской области мужчины устроили стрельбу по диким уткам рядом с водоемом, где купались маленькие дети.

А также мы рассказывали о том, что в Киеве на Печерске неизвестные с оружием напали на студентов-иностранцев.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ЗапорожьеСтрельба
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь