В Запорожье врач-иностранец устроил стрельбу во дворе жилого дома

В Запорожье врач устроил стрельбу (Фото: pixabay.com)

Врач роддома начал конфликтовать с местным жителем и начал стрелять

В Запорожье сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу во дворе жилого дома. Им оказался гражданин Грузии, который работает врачом в одном из роддомов города Запорожье.

Инцидент произошел во дворе жилого дома. Между врачом-иностранцем и местным жителем 1993 года рождения завязался конфликт. Об этом сообщает издание УНН со ссылкой на источник в национальной полиции.

Скандал между мужчинами перерос в перепалку, и гражданин Грузии достал пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону своего обидчика. В результате второй участник конфликта получил огнестрельное ранение в области груди. Его госпитализировали в местную больницу.

Гражданина Грузии задержали и объявили ему подозрение в ранении другого человека из огнестрельного оружия. Начато досудебное расследование по подозрению в покушении на убийство. Следователи устанавливают все обстоятельства конфликта и опрашивают свидетелей. Что именно стало причиной ссоры двух мужчин на данный момент неизвестно.

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