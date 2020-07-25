Стрельба в центре Киева: стало известно, кто напал на иностранных студентов (видео)

В Киеве стреляли в иностранных студентов (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Нападение на студентов-иностранцев в Киеве расследует полиция

В Киеве произошла стрельба по иностранным студентам во время конфликта с неизвестными. В результате инцидента в Печерском районе на улице Коновальца в ночь на 25 июля двое пострадавших с незначительными ранениями ног обратились за медицинской помощью.

Столичные полицейские открыли два уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Как стало известно позже, стреляли в азербайджанских студентов. По словам председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине Хикмета Джавадова, на четырех парней напали армяне. Об этом передает Parla.az.

"Когда наши студенты вернулись домой, они увидели машину с армянским номером во дворе здания. Видя, что азербайджанцы обращали на него внимание, владелец машины вступил с ними в спор. После этого к нему присоединился еще один армянин. У одного из них был пистолет, и он выстрелил. После этого армяне скрылись с места происшествия. Мы оставались на месте до 5 утра. Мы госпитализировали раненых. Полиция в настоящее время ищет преступников", - заявил он.

Также было опубликовано видео с места происшествия.

Видео: В Киеве произошло нападение со стрельбой на студентов из Азербайджана

Второй секретарь посольства Азербайджана в Украине Самир Аллахвердиев рассказал, что вопрос находится под контролем посольства Азербайджана в Украине

Напомним, что недавно в Армении "атаковали" украинское посольство в Ереване и облили борщом - это произошло 15 июля на митинге после заявлений МИД Украины в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщалось, боевые действия начались с заявления официального Баку об обстреле из артиллерийских установок; Ереван же обвинил противника в попытке прорвать госграницу.