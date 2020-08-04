У Запоріжжі лікар-іноземець влаштував стрілянину у дворі житлового будинку

У Запоріжжі лікар влаштував стрілянину (Фото: pixabay.com)

Лікар пологового будинку почав конфліктувати з місцевим жителем і почав стріляти

У Запоріжжі співробітники поліції затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у дворі житлового будинку. Ним виявився громадянин Грузії, який працює лікарем в одному з пологових будинків міста Запоріжжя.

Інцидент стався у дворі житлового будинку. Між лікарем-іноземцем і місцевим жителем 1993 року народження зав'язався конфлікт. Про це повідомляє видання УНН з посиланням на джерело в національній поліції.

Скандал між чоловіками переріс у сварку, і громадянин Грузії дістав пістолет і зробив кілька пострілів у бік свого кривдника. У результаті другий учасник конфлікту отримав вогнепальне поранення в області грудей. Його госпіталізували в місцеву лікарню.

Громадянина Грузії затримали та оголосили йому підозру в пораненні іншої людини з вогнепальної зброї. Розпочато досудове розслідування за підозрою в замаху на вбивство. Слідчі встановлюють всі обставини конфлікту та опитують свідків. Що саме стало причиною сварки двох чоловіків на цей момент невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпропетровській області чоловіки влаштували стрілянину по диким качкам поруч з водоймою, де купалися маленькі діти.

А також ми розповідали про те, що у Києві на Печерську невідомі зі зброєю напали на студентів-іноземців.