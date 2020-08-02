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Хобби такое: мужчины под Днепром стреляли в воду рядом с детьми (видео)

Днепропетровская область, Воскресенье 02 августа 2020 16:29
Хобби такое: мужчины под Днепром стреляли в воду рядом с детьми (видео)
Мужчины под Днепром стреляли в воду рядом с детьми (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Днепропетровской области мужчины открыли огонь по диким уткам, которые плавали недалеко от детей

Двое мужчин в Днепропетровской области стреляли по диким уткам, которые плавали недалеко от детей. Видео опубликовала одна из отдыхающих у водоема. Как она рассказала в подписи к публикации, все записать не удалось, потому что женщина пыталась поскорее забрать своего ребенка.

Очевидица происшествия Наталия Киселева опубликовала снимки и видео на своей странице в Facebook.

"Эти особи на катере приплыли к пляжу, где купаются люди, дети, и начали обстрел по воде плавающих уток. Вы законы физики знаете? Куда отрикошетит этот патрон. В детей рядом плавающих, в отдыхающих? Вокруг множество людей. Это жесть… Кто несет за это ответственность? Правила для кого? Вам кушать нечего? Идите в тир и обстреляйте там хоть друг друга. Напишите свой адрес, сделаем вам доставку еды", — написала она.

Также Наталия добавила, что отдыхающие обратились к правоохранителям, они приехали на место происшествия.

Напомним, что ранее в Херсонской области мужчина устроил стрельбу в доме, есть раненый.

Кроме того, в Николаеве возле бизнес-центра по пр. Центральном произошла стрельба, в ходе которой получил огнестрельное ранение местный бизнесмен.

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