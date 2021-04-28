У Запоріжжі вихователь тягнула дитину по землі: раніше вона забула її на вулиці
Колаж РБК-Україна: у Запоріжжі вихователь волочила дитину по двору
У Запоріжжі на території дитсадка №109 діти з вихователькою вийшли погуляти. Потім група пішла, але одного малюка вихователь забула на майданчику. Жінка повернулася за хлопчиком, схопила його і поволокла по землі.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Украина Сейчас".
"У садочку поки ніяк не прокоментували цей інцидент", - йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі бурхливо відреагували на цей інцидент.
- Звільнити як мінімум;
- Я сподіваюся, що потім прийшла мама і мордою по асфальту протягла!!! Я б за свою дитину пи**ила до синього кольору!!!
- Ось ця точно заслужила балончиком в обличчя;
- Напевно, хотіли написати колишня вихователька;
- Як всі красиво обговорюють, але не знають, як воно буває на цій роботі...
- Діти дуже баловані і вперті барани;
- Вихователі на те й існують, щоб працювати з такими дітьми і допомагати виховувати правильно, щоб ті не росли впертими;
- Я як батько дитини, який ходить в дитячий сад, сам би її за волосся так потягав;
- Працюю в садочку для хворих діток. Ніхто їй не давав права так чинити.
Нагадаємо, в Запоріжжі з вікна дитячого садка випала дитина, коли вихователі забули її і вийшли на вечірню прогулянку з іншими дітьми.
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