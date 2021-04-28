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У Запоріжжі вихователь тягнула дитину по землі: раніше вона забула її на вулиці

Новость на русском → Запоріжжя, Середа 28 квітня 2021 21:35
У Запоріжжі вихователь тягнула дитину по землі: раніше вона забула її на вулиці Колаж РБК-Україна: у Запоріжжі вихователь волочила дитину по двору
Автор: Роман Мирончук

У Запоріжжі на території дитсадка №109 діти з вихователькою вийшли погуляти. Потім група пішла, але одного малюка вихователь забула на майданчику. Жінка повернулася за хлопчиком, схопила його і поволокла по землі.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Украина Сейчас".

"У садочку поки ніяк не прокоментували цей інцидент", - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на цей інцидент.

  • Звільнити як мінімум;
  • Я сподіваюся, що потім прийшла мама і мордою по асфальту протягла!!! Я б за свою дитину пи**ила до синього кольору!!!
  • Ось ця точно заслужила балончиком в обличчя;
  • Напевно, хотіли написати колишня вихователька;
  • Як всі красиво обговорюють, але не знають, як воно буває на цій роботі...
  • Діти дуже баловані і вперті барани;
  • Вихователі на те й існують, щоб працювати з такими дітьми і допомагати виховувати правильно, щоб ті не росли впертими;
  • Я як батько дитини, який ходить в дитячий сад, сам би її за волосся так потягав;
  • Працюю в садочку для хворих діток. Ніхто їй не давав права так чинити.

Нагадаємо, в Запоріжжі з вікна дитячого садка випала дитина, коли вихователі забули її і вийшли на вечірню прогулянку з іншими дітьми.

Раніше в Одесі батько погрожував зброєю стоматологу на очах у маленької дочки.

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