В Запорожье водитель маршрутки обматерил льготника: "мне на***ть, что ты говоришь" (видео)

В Запорожье водитель маршрутки №69 обматерил льготника, который хотел воспользоваться бесплатным проездом. В частности, он объяснил это тем, что якобы льготный проезд отменили.
Видео инцидента опубликовали в Telegram - канале "Это Запорожье".
На ролике видно, как водитель маршрутки, который управляет транспортным средством, говорит пассажиру, что льготный проезд якобы отменили. Кроме того, шофер находится не в уравновешенном эмоциональном состоянии.
"Я тебе говорю: оплачивай проезд. Льготы отменены. Да мне на***ть, что ты говоришь. ***дон, конченый. Ты у меня всю жизнь будешь смотреть только вперед", — сказал водитель.
Также возбужденный мужчина начал провоцировать льготника на то, что он сойдет с маршрута и поедет в гараж. Он даже остановился и сказал всем пассажирам покинуть салон.
"На выход все. Или он выходит, или мы не едем", — выкрикнул водитель.
В комментариях пользователи удивлены поведению водителя и пишут, что за такие действия его должны наказать.
Ранее мы сообщали, что в Харькове маршрутчик обругал и "взял в плен" полицейского.
Также недавно мы писали, что в Киеве водитель маршрутки избил подростка-льготника.