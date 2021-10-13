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В Харькове маршрутчик обругал и "взял в плен" полицейского: видео скандала

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Харьков, Среда 13 октября 2021 15:54
В Харькове маршрутчик обругал и "взял в плен" полицейского: видео скандала Водитель маршрутки в Харькове не реагировал на замечания полицейского (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове полицейский зашел в маршрутку, чтобы остановить ее из-за нарушения карантинных ограничений. Однако водитель решил не реагировать на это требование и просто поехал вместе с правоохранителем.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха".

Так, инцидент произошел примерно в 8 часов утра 13 октября.

Автобус правоохранители пытались остановить, чтобы высадить стоящих пассажиров. Этого требуют новые карантинные ограничения, которые ввели в Харькове. Во время поездки правоохранителя просили не отрывать водителя от дороги, поскольку он везет целый автобус пассажиров.

Также водитель кричал, что полицейские "с мигалкой ездят туда-сюда", но это не значит, что он должен останавливаться. Мужчина также рассказал, что имеет график, который не может нарушать. Затем он выкрикнул: "за***ли б**ть".

Ранее мы сообщали, что в Киеве мать под наркотиками ездит с малышом в транспорте.

Также недавно мы писали, что в Киеве в маршрутке во время движения отвалилась дверь. Впоследствии правоохранители на перевозчика составили шесть протоколов.

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