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У Запоріжжі водій маршрутки обматюкав пільговика: "мені на***ти, що ти говориш" (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Запоріжжі водій маршрутки №69 обматюкав пільговика, який хотів скористатися безкоштовним проїздом. Зокрема, він пояснив це тим, що нібито пільговий проїзд скасували.

Відео інциденту опублікували в Telegram - каналі "Це Запоріжжя".

На ролику видно, як водій маршрутки, який керує транспортним засобом, каже пасажирові, що пільговий проїзд нібито скасували. Окрім того, шофер перебуває не в урівноваженому емоційному стані.

"Я тобі кажу: оплачуй проїзд. Пільги скасовані. Та мені на***ти, що ти говориш. ***дон, кінчений. Ти у мене все життя будеш дивитися тільки вперед", — сказав водій.

Також збуджений чоловік почав провокувати пільговика на те, що він зійде з маршруту і поїде до гаража. Він навіть зупинився і сказав всім пасажирам покинути салон.

"На вихід всі. Або він виходить, або ми не їдемо", — викрикнув водій.

У коментарях користувачі здивовані з поведінки водія та пишуть, що за такі дії його повинні покарати.

  • Боже, яка ганьба для всієї його сім'ї;
  • Цікаво з чого це раптом всі повинні виходити й він зібрався їхати в гараж. Дитячий садок;
  • Його потрібно негайно звільнити з роботу, йому не місце серед людей;
  • Який жах! Він не врівноважений;.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові маршрутник облаяв і "взяв у полон" поліцейського.

Також нещодавно ми писали, що у Києві водій маршрутки побив підлітка-пільговика.

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