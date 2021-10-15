У Запоріжжі водій маршрутки обматюкав пільговика: "мені на***ти, що ти говориш" (відео)

У Запоріжжі водій маршрутки №69 обматюкав пільговика, який хотів скористатися безкоштовним проїздом. Зокрема, він пояснив це тим, що нібито пільговий проїзд скасували.
Відео інциденту опублікували в Telegram - каналі "Це Запоріжжя".
На ролику видно, як водій маршрутки, який керує транспортним засобом, каже пасажирові, що пільговий проїзд нібито скасували. Окрім того, шофер перебуває не в урівноваженому емоційному стані.
"Я тобі кажу: оплачуй проїзд. Пільги скасовані. Та мені на***ти, що ти говориш. ***дон, кінчений. Ти у мене все життя будеш дивитися тільки вперед", — сказав водій.
Також збуджений чоловік почав провокувати пільговика на те, що він зійде з маршруту і поїде до гаража. Він навіть зупинився і сказав всім пасажирам покинути салон.
"На вихід всі. Або він виходить, або ми не їдемо", — викрикнув водій.
У коментарях користувачі здивовані з поведінки водія та пишуть, що за такі дії його повинні покарати.
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