В Запорожье ушлые мошенники украли с карты женщины 48 тысяч гривен

В Запорожье произошел неприятный инцидент: у женщины украли 48 тысяч гривен. Наглые мошенники выманили деньги обманным путем. Схема не новая, однако украинцы до сих пор на нее ведутся.

Женщина 1971 года рождения обратилась в полицию и сообщила о том, что попалась на уловку аферистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Потерпевшая рассказала, что ей на мобильный позвонил неизвестный, сказал, что является представителем службы безопасности банка и что ее карта заблокирована с целью защиты.

Для разблокировки нужно было назвать цифры, которые пришли СМС-сообщением на телефон жертвы. Женщина так и сделала. А позже обнаружила, что с ее карты сняли 48 тысяч гривен.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Украинцев призывают быть более осторожными и не сообщать персональные данные банковских карточек и счетов. Банки обладают всей необходимой информацией и звонить не станут.

Однако если Вы переживаете, что это может быть действительно работник банка, то поинтересуйтесь, когда и в какое отделение вы можете подойти, чтобы решить проблему лично, а не по телефону.

Напомним, что мошенник выманил у пенсионерки 40 тысяч долларов.

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