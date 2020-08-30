У Запоріжжі спритні шахраї вкрали з карти жінки 48 тисяч гривень

У Запоріжжі стався неприємний інцидент: у жінки вкрали 48 тисяч гривень. Нахабні шахраї видурили гроші обманним шляхом. Схема не нова, проте українці досі на неї ведуться.

Жінка 1971 року народження звернулася в поліцію і повідомила про те, що попалася на гачок аферистів. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Потерпіла розповіла, що їй на мобільний зателефонував невідомий, який сказав, що є представником служби безпеки банку і що її картка заблокована з метою захисту.

Для розблокування потрібно було назвати цифри, які прийшли СМС-повідомленням на телефон жертви. Жінка так і зробила. А пізніше виявила, що з її картки зняли 48 тисяч гривень.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Українців закликають бути більш обережними і не повідомляти персональні дані банківських карток і рахунків. Банки володіють всією необхідною інформацією і дзвонити не стануть.

Однак якщо Ви переживаєте, що це може бути дійсно працівник банку, то поцікавтеся, коли і в яке відділення ви можете підійти, щоб вирішити проблему особисто, а не по телефону.

Нагадаємо, що шахрай виманив у пенсіонерки 40 тисяч доларів.

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