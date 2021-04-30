В Запорожье супруги умерли с разницей в пару дней: 3-летние близняшки остались сиротами

Муж и жена скончались с разницей в несколько дней в Запорожье. Две 3-летние девочки-близняшки остались сиротами и сейчас родственники решают, кто возьмет их под опеку.

Иван Серпокрыл почти два года боролся с онкологическим заболеванием – у него диагностировали рак кишечника. Он скончался в начале этой недели. А через несколько дней не стало и его супруги – Анастасии Серпокрыл. Причиной смерти стали осложнения после коронавируса. Сиротами остались две девочки-близняшки, у одной из них – инвалидность из-за синдрома Веста.

"Умерла моя одноклассница, чья-то коллега, подруга и просто хороший человек Настюшка Серпокрыл, но беда не приходит одна. В воскресенье умер и ее муж Вано Серпокрылов. Сиротами остались двое сестричек-близняшек. Им еще нет и 3-х лет, и Катюша имеет инвалидность, тяжелый синдром Веста, и сейчас тоже болеет ковидом. Обе девочки сейчас находятся в больнице, а Катюша в тяжелом состоянии", - написала Антонина Лебедь.

Она разместила номер карты для сбора средств и сообщила, что детей под опеку собирается взять дядя девочек.