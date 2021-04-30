UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Запорожье супруги умерли с разницей в пару дней: 3-летние близняшки остались сиротами

Автор: Анна Шиканова

Муж и жена скончались с разницей в несколько дней в Запорожье. Две 3-летние девочки-близняшки остались сиротами и сейчас родственники решают, кто возьмет их под опеку.

Детали рассказала подруга семьи Антонина Лебедь на странице в Facebook.

Иван Серпокрыл почти два года боролся с онкологическим заболеванием – у него диагностировали рак кишечника. Он скончался в начале этой недели. А через несколько дней не стало и его супруги – Анастасии Серпокрыл. Причиной смерти стали осложнения после коронавируса. Сиротами остались две девочки-близняшки, у одной из них – инвалидность из-за синдрома Веста.

"Умерла моя одноклассница, чья-то коллега, подруга и просто хороший человек Настюшка Серпокрыл, но беда не приходит одна. В воскресенье умер и ее муж Вано Серпокрылов. Сиротами остались двое сестричек-близняшек. Им еще нет и 3-х лет, и Катюша имеет инвалидность, тяжелый синдром Веста, и сейчас тоже болеет ковидом. Обе девочки сейчас находятся в больнице, а Катюша в тяжелом состоянии", - написала Антонина Лебедь.

Она разместила номер карты для сбора средств и сообщила, что детей под опеку собирается взять дядя девочек.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Одесской области сразу четыре человека погибли в колодце при странных обстоятельствах.

А также мы писали о том, что в Киеве подросток вырезал всю семью и просидел с телами несколько дней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины трагедияпреступлениягибель