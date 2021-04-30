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У Запоріжжі подружжя померло з різницею в пару днів: 3-річні близнючки залишилися сиротами

Автор: Анна Шиканова

Чоловік і дружина померли з різницею в кілька днів у Запоріжжі. Дві 3-річні дівчатка-близнючки залишилися сиротами й зараз родичі вирішують, хто візьме їх під опіку.

Деталі розповіла подруга сім'ї Антоніна Лебідь на сторінці в Facebook.

Іван Серпокрил майже два роки боровся з онкологічним захворюванням - у нього діагностували рак кишечника. Він помер на початку цього тижня. А через кілька днів не стало і його дружини - Анастасії Серпокрил. Причиною смерті стали ускладнення після коронавірусу. Сиротами залишилися дві дівчинки-близнючки, в однієї з них – інвалідність через синдром Веста.

"Померла моя однокласниця, чиясь колега, подруга і просто хороша людина Настюшка Серпокрил, але біда не приходить одна. У неділю помер і її чоловік Вано Серпокрилов. Сиротами залишилися двоє сестричок-близнят. Їм ще немає і 3-х років, і Катюша має інвалідність, важкий синдром Веста, і зараз теж хворіє на ковід. Обидві дівчинки зараз знаходяться в лікарні, а Катюша у важкому стані", - написала Антоніна Лебідь.

Вона розмістила номер картки для збору коштів і повідомила, що дітей під опіку збирається взяти дядько дівчаток.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Одеській області відразу чотири людини загинули в колодязі за дивних обставин.

А також ми писали про те, що у Києві підліток вирізав всю сім'ю і просидів з тілами кілька днів.

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