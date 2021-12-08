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В Запорожье суд отправил в СИЗО девочку-подростка, которая участвовала в избиении школьниц

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Запорожье, Среда 08 декабря 2021 15:34
В Запорожье суд отправил в СИЗО девочку-подростка, которая участвовала в избиении школьниц В Запорожье суд арестовал "организатор" избиение девушек возле школы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Запорожье суд избрал меру пресечения девушке, которая участвовала в избиении школьниц на территории стадиона одного из учреждений среднего образования города.

Об этом сообщили в Нацполиции Запорожской области.

Так, суд принял решение о взятии под стражу на 60 суток 16-летнюю "организатор" избиение девушек возле школы. Пока не известно, какова судьба других фигуранток этого дела, поскольку в избиении трех девушек принимали участие четыре школьницы в возрасте от 15 до 16 лет.

"Шевченковский районный суд Запорожья удовлетворил ходатайство следователя полиции и выбрал наиболее "активной" участницы событий меру пресечения на время проведения досудебного расследования в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога", - рассказали правоохранители.

Отмечается, что нарушительнице может грозить до семи лет лишения свободы.

Также полицейские уголовное производство переквалифицировали на ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и открыли дело еще по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость) Уголовного кодекса Украины.

Рассмотрение вопроса избрания мер пресечения другим подозреваемым в настоящее время продолжается.

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