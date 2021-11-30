В ресторане Киева двое мужчин устроили потасовку и ранили посетителей

В Киеве два гражданина Грузии утроили потасовку в ресторане. В результате происшествия травмы получили три посетителя заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры в Facebook .

Инцидент произошел 27 ноября в Святошинском районе столицы в одном из ресторанов по улице Якуба Колосса. Там отдыхали и распивали спиртные напитки двое мужчин. Однако после этого они начали приставать к посетителям, в том числе и женщинам, оскорбляя их словесно.

Конфликт переос в драку. В ходе этого трое посетителей, которые заступились за женщин, получили ножевые ранения.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Гражданам Грузии сообщено о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.