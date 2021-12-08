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У Запоріжжі суд відправив до СІЗО дівчинку-підлітка, яка брала участь у побитті школярок

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Запоріжжя , Середа 08 грудня 2021 15:34
У Запоріжжі суд відправив до СІЗО дівчинку-підлітка, яка брала участь у побитті школярок У Запоріжжі суд заарештував "організаторку" побиття дівчат біля школи (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Запоріжжі суд обрав запобіжний захід дівчині, яка брала участь у побитті школярок на території стадіону одного із закладів середньої освіти міста.

Про це повідомили у Нацполіції Запорізької області.

Так, суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 діб 16-річну "організаторку" побиття дівчат біля школи. Наразі не відомо, яка доля інших фігуранток цієї справи, оскільки у побитті трьох дівчат брали участь четверо школярок віком від 15 до 16 років.

"Шевченківський районний суд Запоріжжя задовольнив клопотання слідчого поліції і обрав найбільш "активній" учасниці подій запобіжний захід на час проведення досудового розслідування у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави", - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що порушниці може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Також поліцейські кримінальне провадження перекваліфікували на ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та відкрили справу ще за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Окрім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 300 (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість) Кримінального кодексу України.

Розгляд питання обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним наразі триває.

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