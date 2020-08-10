На Запорожье рабочие высыпали "лишний" асфальт с моста в реку: видео инцидента

В селе Дмитровка Бердянского района Запорожской области автодорожники ремонтировали дорогу, и высыпали "лишний" асфальт с моста в реку. Видео данного инцидента попало в сеть.

На видео видно, что асфальтоукладчик стоит на дороге с новым дорожным покрытием и сбрасывает асфальт с моста в реку. Скорей всего, это излишки асфальта, который не понадобился при ремонте дороги.

"Эти твари асфальт в реку ссыпают. С. Дмитровка, Бердянский р-н", - подписал видео автор публикации Алексей Митрофанов на своей странице в Instagram.

В комментариях мужчине посоветовали вызывать полицию.

Напомним, что в Киеве люди сломали новую дорогу трактором, чтобы не шумели авто. Вопиющий случай произошел рядом с Совскими прудами. Дорогу отремонтировали еще в начале лета, но местным не понравилось активное движение машин в микрорайоне.

На видео видно, как экскватор-погрузчик ковшом ломает асфальт посреди дороги. При этом украинцы сильно раскритиковали людей за такое решение проблем.

Ранее в Киеве водители ездили по свежеуложенному асфальту. Инцидент произошел на Шулявском путепроводе, который больше года был на ремонте. Некоторые водители не стали дожидаться пока застынет свежеуложенный асфальт и начали ездить по нему.