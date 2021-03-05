В Запорожье полицейские помогли спасти двухлетнего малыша: счет шел на минуты

В Запорожье патрульные помогли спасти жизнь двухлетнего мальчика. Ребенку стало очень плохо в дороге, взволнованные родители остановились у поста полицейских и попросили о помощи.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
ЧП случилось на трассе Запорожье - Васильевка.
Мальчик потерял сознание, и нуждался в неотложной медицинской помощи. Патрульные - мужчина и женщина - с проблесковыми маячками немедленно доставили малыша в больницу, где жизнь ребенка зависела от считанных минут.
Ребенку была оказана необходимая помощь в реанимации, и сейчас с ним все в порядке.
Интересно, что про поступок полицейских руководство узнало совершенно случайно из поста в соцсетях благодарных родителей.
Скромные патрульные согласились лишь на несколько фото, пожелав малышу и его родителям здоровья.
В Запорожье патрульные помогли ребенка спасти от смерти (видео: ТСН)
Ранее мы писали, что украинские врачи спасли девочку, которая вдохнула гвоздь.
Также сообщалось, что в Киеве "копы" спасли женщину от страшной смерти.