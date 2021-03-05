У Запоріжжі поліцейські допомогли врятувати дворічного малюка: рахунок йшов на хвилини

В Запоріжжі патрульні допомогли врятувати життя дворічного хлопчика. Дитині стало дуже погано в дорозі, схвильовані батьки зупинилися біля поста поліцейських і попросили про допомогу.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
НП сталася на трасі Запоріжжя - Василівка.
Хлопчик втратив свідомість, і потребував невідкладної медичної допомоги. Патрульні - чоловік і жінка - з проблисковими маячками негайно доправили малюка в лікарню, де життя дитини залежало від лічених хвилин.
Дитині була надана необхідна допомога в реанімації, і зараз з ним все в порядку.
Цікаво, що про вчинок поліцейських керівництво дізналося абсолютно випадково з поста в соцмережах вдячних батьків.
Скромні патрульні погодилися лише на кілька фото, побажавши малюку та його батькам здоров'я.
В Запоріжжі патрульні допомогли дитину врятувати від смерті (відео: ТСН)
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