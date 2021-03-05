В Запорожье полицейские помогли спасти двухлетнего малыша: счет шел на минуты

В Запорожье патрульные помогли спасти жизнь двухлетнего мальчика. Ребенку стало очень плохо в дороге, взволнованные родители остановились у поста полицейских и попросили о помощи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

ЧП случилось на трассе Запорожье - Васильевка.

Мальчик потерял сознание, и нуждался в неотложной медицинской помощи. Патрульные - мужчина и женщина - с проблесковыми маячками немедленно доставили малыша в больницу, где жизнь ребенка зависела от считанных минут.

Ребенку была оказана необходимая помощь в реанимации, и сейчас с ним все в порядке.

Интересно, что про поступок полицейских руководство узнало совершенно случайно из поста в соцсетях благодарных родителей.

Скромные патрульные согласились лишь на несколько фото, пожелав малышу и его родителям здоровья.

В Запорожье патрульные помогли ребенка спасти от смерти (видео: ТСН)