У Запоріжжі поліцейські допомогли врятувати дворічного малюка: рахунок йшов на хвилини

В Запоріжжі патрульні допомогли врятувати життя дворічного хлопчика. Дитині стало дуже погано в дорозі, схвильовані батьки зупинилися біля поста поліцейських і попросили про допомогу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

НП сталася на трасі Запоріжжя - Василівка.

Хлопчик втратив свідомість, і потребував невідкладної медичної допомоги. Патрульні - чоловік і жінка - з проблисковими маячками негайно доправили малюка в лікарню, де життя дитини залежало від лічених хвилин.

Дитині була надана необхідна допомога в реанімації, і зараз з ним все в порядку.

Цікаво, що про вчинок поліцейських керівництво дізналося абсолютно випадково з поста в соцмережах вдячних батьків.

Скромні патрульні погодилися лише на кілька фото, побажавши малюку та його батькам здоров'я.

В Запоріжжі патрульні допомогли дитину врятувати від смерті (відео: ТСН)