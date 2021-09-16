В Запорожье похитили ребенка из коляски: видео с места ЧП

Сообщается, что похитителем является отец ребенка, который действовал вместе е с двумя сообщниками. Мужчину зовут Ахмет, он - гражданин Турции.

После того как злоумышленники выхватили малыша из коляски, они сели в легковушку Ford темно-красного цвета и уехали.

Возраст ребенка 1 год и 3 месяца.

На место ЧП вызвали правоохранителей, которые опросили свидетелей и очевидцев, выясняли детали и обстоятельства вопиющего инцидента.

Также для поимки похитителей в городе был объявлен полицейский план "Перехват".

Между тем, в пресс-службе местной полиции сообщения о происшествии пока нет. Комментарий ГУ НП в Запорожской области ожидается.

В сети появилось видео с места ЧП.

Видео: в Запорожье украли маленького ребенка из коляски на улице