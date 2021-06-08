В Чернигове мужчина получил три года тюрьмы за попытку похитить ребенка

Черниговский апелляционный суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы мужчине, который пытался похитить 7-летнего ребенка. Событие произошло 26 июня прошлого года.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проезжая на автомобиле по селу Довжик Черниговского района, остановился возле двух малолетних девочек. После чего, ради удовлетворения половой страсти, пытался похитить самую младшую-7-летнюю девочку, затащив ее в салон своего авто.

Увидев, что к нему приближается 16-летний парень, который услышал крики малолетних о помощи, злоумышленник отпустил потерпевшую и сбежал с места преступления.

Суд первой инстанции признал черниговца виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы.

Однако после апелляции прокуратуры мужчина получил три года за покушение на похищение 7-летней девочки (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 УК Украины). Его задержали в зале суда и доставили в СИЗО.