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У Запоріжжі викрали дитину з коляски: відео з місця НП

Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі у жінки на вулиці з коляски викрали маленьку дитину, після чого зловмисники сіли в авто і зникли. Інцидент стався цього вечора на вулиці Комарова в Комунарському районі міста.

Про це 16 вересня передає паблік "Це Запоріжжя" на Telegram-каналі.

Повідомляється, що викрадачем є батько дитини, який діяв разом з двома спільниками. Чоловіка звуть Ахмет, він - громадянин Туреччини.

Після того як зловмисники вихопили малюка з коляски, вони сіли в легковик Ford темно-червоного кольору та поїхали.

Вік дитини 1 рік і 3 місяці.

На місце НП викликали правоохоронців, які опитали свідків та очевидців, з'ясовували деталі та обставини кричущого інциденту.

Також для упіймання викрадачів в місті був оголошений поліцейський план "Перехоплення".

Між тим в прес-службі місцевої поліції повідомлення про подію поки немає. Коментар ГУ НП в Запорізькій області очікується.

У мережі з'явилося відео з місця НП.

Відео: у Запоріжжі вкрали маленьку дитину з коляски на вулиці

Раніше повідомлялося, що у серпні під Черкасами посеред вулиці викрали шестирічного хлопчика.

Нагадаємо також, що влітку в Чернігові чоловік отримав три роки в'язниці за спробу викрасти дитину.

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Запоріжжя