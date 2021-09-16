В Запорожье похитили ребенка из коляски: видео с места ЧП
В Запорожье у женщины на улице из коляски похитили маленького ребенка, после чего злоумышленники сели в авто и скрылись. Инцидент произошел этим вечером на улице Комарова в Коммунарском районе города.
Об этом 16 сентября передает паблик "Это Запорожье" на Telegram-канале.
Сообщается, что похитителем является отец ребенка, который действовал вместе е с двумя сообщниками. Мужчину зовут Ахмет, он - гражданин Турции.
После того как злоумышленники выхватили малыша из коляски, они сели в легковушку Ford темно-красного цвета и уехали.
Возраст ребенка 1 год и 3 месяца.
На место ЧП вызвали правоохранителей, которые опросили свидетелей и очевидцев, выясняли детали и обстоятельства вопиющего инцидента.
Также для поимки похитителей в городе был объявлен полицейский план "Перехват".
Между тем, в пресс-службе местной полиции сообщения о происшествии пока нет. Комментарий ГУ НП в Запорожской области ожидается.
В сети появилось видео с места ЧП.
Видео: в Запорожье украли маленького ребенка из коляски на улице
Ранее сообщалось, что в августе под Черкассами посреди улицы похитили шестилетнего мальчика.
Напомним также, что летом в Чернигове мужчина получил три года тюрьмы за попытку похитить ребенка.