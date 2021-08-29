В Запорожье перевернулся грузовой поезд: появилось видео и фото с места ЧП
В Запорожье перевернулся грузовой поезд "Укрзализныци" - несколько вагонов состава сошли с рельсов, что привело к задержке движения на этом участке, а также изменению маршрута нескольких пассажирских рейсов.
Видео и фото с места аварии появились на Facebook-странице сообщества "Клуб Железнодорожников".
На кадрах видно, что в результате ЧП возле станции Запорожье-2 прямо под путепроводом, который называют "Тещин язык", лежат четыре вагона, в которых перевозили щебень. Тут же - оторванные части конструкции, отвалившиеся колеса. К счастью, никто не пострадал.
Видео: в Запорожье произошла авария с грузовым поездом
На месте происшествия работают бригады "УЗ" и экстренные службы, занимаясь ликвидацией последствий аварии.
Грузовой поезд следовал из Запорожья в Пологи. Причина аварии в настоящее время неизвестна, обстоятельства ЧП выясняются.
Три из четырех сошедших с рельсов вагонов разбиты вдребезги и лежат на путях.
В Запорожье 29 августа произошла авария с грузовым поездом (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)
"Кроме того, в результате аварии оборваны провода контактной сети. На месте прибыл кран, которым пытаются поднять вагоны. Вероятно, процесс будет затруднен из-за того, что вагоны лежат под мостом", - говорится в публикации.
В Запорожье вагоны грузового поезда сошли с рельсов 29 августа (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)
Напомним, что несколько дней назад произошла похожая авария под Львовом, где грузовой поезд сошел с рельсов на станции Глинна-Навария.