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В Запорожье перевернулся грузовой поезд: появилось видео и фото с места ЧП

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Запорожье, Воскресенье 29 августа 2021 17:35
В Запорожье перевернулся грузовой поезд: появилось видео и фото с места ЧП Коллаж РБК-Украина: авария грузового поезда Укрзализныци в Запорожье
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье перевернулся грузовой поезд "Укрзализныци" - несколько вагонов состава сошли с рельсов, что привело к задержке движения на этом участке, а также изменению маршрута нескольких пассажирских рейсов.

Видео и фото с места аварии появились на Facebook-странице сообщества "Клуб Железнодорожников".

На кадрах видно, что в результате ЧП возле станции Запорожье-2 прямо под путепроводом, который называют "Тещин язык", лежат четыре вагона, в которых перевозили щебень. Тут же - оторванные части конструкции, отвалившиеся колеса. К счастью, никто не пострадал.

Видео: в Запорожье произошла авария с грузовым поездом

На месте происшествия работают бригады "УЗ" и экстренные службы, занимаясь ликвидацией последствий аварии.

Грузовой поезд следовал из Запорожья в Пологи. Причина аварии в настоящее время неизвестна, обстоятельства ЧП выясняются.

Три из четырех сошедших с рельсов вагонов разбиты вдребезги и лежат на путях.

В Запорожье перевернулся грузовой поезд: появилось видео и фото с места ЧПВ Запорожье перевернулся грузовой поезд: появилось видео и фото с места ЧП

В Запорожье 29 августа произошла авария с грузовым поездом (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)

"Кроме того, в результате аварии оборваны провода контактной сети. На месте прибыл кран, которым пытаются поднять вагоны. Вероятно, процесс будет затруднен из-за того, что вагоны лежат под мостом", - говорится в публикации.

В Запорожье перевернулся грузовой поезд: появилось видео и фото с места ЧПВ Запорожье перевернулся грузовой поезд: появилось видео и фото с места ЧП

В Запорожье вагоны грузового поезда сошли с рельсов 29 августа (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)

Напомним, что несколько дней назад произошла похожая авария под Львовом, где грузовой поезд сошел с рельсов на станции Глинна-Навария.

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Укрзализныця Запорожье
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