У Запоріжжі перекинувся вантажний потяг: з'явилося відео і фото з місця НП
У Запоріжжі перекинувся вантажний потяг "Укрзалізниці" - кілька вагонів складу зійшли з рейок, що призвело до затримки руху на цій ділянці, а також зміни маршруту кількох пасажирських рейсів.
Відео та фото з місця аварії з'явилися на Facebook-сторінці спільноти "Клуб Залізничників".
На кадрах видно, що в результаті НП біля станції Запоріжжя-2 прямо під шляхопроводом, який називають "Тещин язик", лежать чотири вагони, в яких перевозили щебінь. Тут же - відірвані частини конструкції, що відвалилися колеса. На щастя, ніхто не постраждав.
Відео: у Запоріжжі сталася аварія з вантажним поїздом
На місці події працюють бригади "УЗ" та екстрені служби, займаючись ліквідацією наслідків аварії.
Вантажний потяг прямував із Запоріжжя в Пологи. Причина аварії в цей час невідома, обставини НП з'ясовуються.
Три з чотирьох вагонів, що зійшли з рейок, розбиті вщент і лежать на коліях.
У Запоріжжі 29 серпня сталася аварія з вантажним потягом (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)
"Крім того, в результаті аварії обірвані дроти контактної мережі. На місці прибув кран, яким намагаються підняти вагони. Ймовірно, процес буде ускладнений через те, що вагони лежать під мостом", - йдеться в публікації.
У Запоріжжі вагони вантажного поїзда зійшли з рейок 29 серпня (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)
Нагадаємо, що кілька днів тому сталася схожа аварія під Львовом, де вантажний потяг зійшов з рейок на станції Глинна-Наварія.