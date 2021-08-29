У Запоріжжі перекинувся вантажний потяг: з'явилося відео і фото з місця НП

У Запоріжжі перекинувся вантажний потяг "Укрзалізниці" - кілька вагонів складу зійшли з рейок, що призвело до затримки руху на цій ділянці, а також зміни маршруту кількох пасажирських рейсів.

Відео та фото з місця аварії з'явилися на Facebook-сторінці спільноти " Клуб Залізничників ".

На кадрах видно, що в результаті НП біля станції Запоріжжя-2 прямо під шляхопроводом, який називають "Тещин язик", лежать чотири вагони, в яких перевозили щебінь. Тут же - відірвані частини конструкції, що відвалилися колеса. На щастя, ніхто не постраждав.

Відео: у Запоріжжі сталася аварія з вантажним поїздом

На місці події працюють бригади "УЗ" та екстрені служби, займаючись ліквідацією наслідків аварії.

Вантажний потяг прямував із Запоріжжя в Пологи. Причина аварії в цей час невідома, обставини НП з'ясовуються.

Три з чотирьох вагонів, що зійшли з рейок, розбиті вщент і лежать на коліях.

У Запоріжжі 29 серпня сталася аварія з вантажним потягом (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)

"Крім того, в результаті аварії обірвані дроти контактної мережі. На місці прибув кран, яким намагаються підняти вагони. Ймовірно, процес буде ускладнений через те, що вагони лежать під мостом", - йдеться в публікації.

У Запоріжжі вагони вантажного поїзда зійшли з рейок 29 серпня (фото: facebook.com/groups/ForumZal.club)