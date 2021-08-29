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Ряд поездов в Украине задерживается из-за схода грузовых вагонов с рельсов: список

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Запорожье, Воскресенье 29 августа 2021 09:13
Ряд поездов в Украине задерживается из-за схода грузовых вагонов с рельсов: список Фото: ряд поездов в Украине задерживается (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" предупредила об опоздании ряда пассажирских поездов. Причиной тому является хождение четырех вагонов грузового поезда под станцией Запорожье-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

Указано, что из-за схода вагонов несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье-Левое - Вольнянск-Запорожье-1.

Так, ожидается задержка до 2 часов следующих поездов:

  • №72 Киев-Запорожье,
  • №142 Мариуполь-Одесса,
  • №120 Запорожье-Львов,
  • №119 Львов-Запорожье,
  • №116 Киев - Бердянск.

Напомним, 26 августа УЗ сообщила о сходе с рельсов вагонов грузового поезда Клепаров - Батево, в результате чего также было парализовано движение пассажирских поездов.

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Укрзализныця
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