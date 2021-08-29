Ряд поездов в Украине задерживается из-за схода грузовых вагонов с рельсов: список
Фото: ряд поездов в Украине задерживается (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзализныця" предупредила об опоздании ряда пассажирских поездов. Причиной тому является хождение четырех вагонов грузового поезда под станцией Запорожье-2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.
Указано, что из-за схода вагонов несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье-Левое - Вольнянск-Запорожье-1.
Так, ожидается задержка до 2 часов следующих поездов:
- №72 Киев-Запорожье,
- №142 Мариуполь-Одесса,
- №120 Запорожье-Львов,
- №119 Львов-Запорожье,
- №116 Киев - Бердянск.
Напомним, 26 августа УЗ сообщила о сходе с рельсов вагонов грузового поезда Клепаров - Батево, в результате чего также было парализовано движение пассажирских поездов.