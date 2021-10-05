В Запорожье перед входом в торговый центр нашли собаку с запиской: что там написано

В Запорожье у входа в один из торговых центров нашли собаку. В частности, к нему был привязан кошелек, намордник и записка.

Об этом в соцсетях сообщила местная зоозащитница Ирина Дидур.

В комментариях пользователи пишут, что женщина поступила безответственно.

По словам зоозащитницы, такой поступок - это настоящая безответственность, поскольку если человек не может позволить себе содержать животное, то тогда никого лучше не заводить.

Как рассказала она, собаку оставили его прежние владельцы. В кошельке была записка, в которой говорилось, что бывшая владелица потеряла работу и больше не может кормить животное. Отмечается, что собака здоров и даже выполняет команды. На собаке женщина оставила его намордник.

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