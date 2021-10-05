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В Запорожье перед входом в торговый центр нашли собаку с запиской: что там написано

Автор: Тетяна Самарук

В Запорожье у входа в один из торговых центров нашли собаку. В частности, к нему был привязан кошелек, намордник и записка.

Об этом в соцсетях сообщила местная зоозащитница Ирина Дидур.

Как рассказала она, собаку оставили его прежние владельцы. В кошельке была записка, в которой говорилось, что бывшая владелица потеряла работу и больше не может кормить животное. Отмечается, что собака здоров и даже выполняет команды. На собаке женщина оставила его намордник.

Ранее мы сообщали, что в Днепре агрессивная собака набросилась на прохожего, который хотел снять средства в банкомате.

Также мы писали, что в Херсоне на ребенка напал домашний алабай и девочка потеряла много крови.

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