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У Запоріжжі перед входом в торговий центр знайшли собаку з запискою: що там написано

Автор: Тетяна Самарук

У Запоріжжі біля входу в один із торгових центрів знайшли собаку. Зокрема, до нього був прив'язаний гаманець, намордник та записка.

Про це в соцмережах повідомила місцева зоозахисниця Ірина Дідур.

Як розповіла вона, собаку залишили його колишні власники. У гаманці була записка, в якій йшлось, що колишня власниця втратила роботу та більше не може годувати тварину. Зазначається, що собака здоровий та навіть виконує команди. На собаці жінка залишила його намордник.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі агресивний собака накинувся на перехожого, який хотів зняти кошти у банкоматі.

Також ми писали, що у Херсоні на дитину напав домашній алабай і дівчинка втратила багато крові.

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