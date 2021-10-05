У Запоріжжі перед входом в торговий центр знайшли собаку з запискою: що там написано

У Запоріжжі біля входу в один із торгових центрів знайшли собаку. Зокрема, до нього був прив'язаний гаманець, намордник та записка.

Про це в соцмережах повідомила місцева зоозахисниця Ірина Дідур.

За словами зоозахисниці, такий вчинок - це справжня безвідповідальність, оскільки якщо людина не може дозволити собі утримувати тварину, то тоді нікого краще не заводити.

Як розповіла вона, собаку залишили його колишні власники. У гаманці була записка, в якій йшлось, що колишня власниця втратила роботу та більше не може годувати тварину. Зазначається, що собака здоровий та навіть виконує команди. На собаці жінка залишила його намордник.

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