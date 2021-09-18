UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Запорожье "отец-лайфхакер" сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты на детей

Автор: Тетяна Самарук

В Запорожье мужчина придумал лайфхак, чтобы не платить алименты на детей. В частности, он решил сменить фамилию и имя, чтобы жить спокойно.

Об этом инциденте сообщили в Telegram-канале "Запорожье ХЗП".

Так, мужчина должен был платить на двоих детей ежемесячно 6 тысяч гривен. Однако, во время исполнения решения суда исполнителем Шевченковского отдела госслужбы был выявлен факт изменения данных.

"После подтверждения новых сведений из Госреестра актов, мужчину повторно внесли в реестр должников и наложили арест на его счета. Кроме того, ему запретили выезжать за пределы страны, управлять авто и пользоваться оружием", - говорится в публикации.

Кроме того, из-за задолженности мужчине отказали в пересечении границы, поэтому он вынужден заплатить долг в сумме 337 тысяч 407 гривен, 39 тысяч штрафа и 33 тысячи 450 гривен исполнительного сбора.

Человек придумал лайфхак, чтобы не платить алименты (t.me/Запорожье ХЗП)

Ранее мы сообщали, что полицейских обязали платить алименты из всех доходов.

Также мы писали, что в Украине водительские права могут забрать за неуплату алиментов. В частности, что делать и как вернуть.

Читайте РБК-Украина в Google News
алименты