В Запорожье "отец-лайфхакер" сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты на детей

Так, мужчина должен был платить на двоих детей ежемесячно 6 тысяч гривен. Однако, во время исполнения решения суда исполнителем Шевченковского отдела госслужбы был выявлен факт изменения данных.

"После подтверждения новых сведений из Госреестра актов, мужчину повторно внесли в реестр должников и наложили арест на его счета. Кроме того, ему запретили выезжать за пределы страны, управлять авто и пользоваться оружием", - говорится в публикации.

Кроме того, из-за задолженности мужчине отказали в пересечении границы, поэтому он вынужден заплатить долг в сумме 337 тысяч 407 гривен, 39 тысяч штрафа и 33 тысячи 450 гривен исполнительного сбора.

Человек придумал лайфхак, чтобы не платить алименты (t.me/Запорожье ХЗП)